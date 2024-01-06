У Києві горіла двоповерхова будівля, фото

У результаті пожежі у будівлі ніхто не постраждав.

У суботу, 6 січня, у Дніпровському районі столиці сталася пожежа по вулиці Садова. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Зазначається, що загоряння сталося у двоповерховій дерев'яній садовій будівлі.

«О 14:49 пожежу ліквідовано на площі 60 кв.м. Жертв та постраждалих немає», - сказано у повідомленні.

Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше ми писали, що на Київщині горів інститут.

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