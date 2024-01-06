Енергетики на Одещині та Київщині переходять в посилений режим роботи через погіршення погоди

7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

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На Одещині та Київщині енергетики переходять в посилений режим роботи. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Енергетики готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.

Раніше у ДСНС попереджали, що 7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Удень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 30 см); в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ із переходом у сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-15 см).

У центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Упродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

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