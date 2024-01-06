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Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

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Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на обязанность суда апелляционной инстанции должным образом мотивировать отказ в принятии и исследовании новых доказательств

Решая вопросы принятия и исследования новых доказательств, как и отказ в их принятии, суд апелляционной инстанции обязан мотивировать свое заключение в соответствующем определении или в принятом судебном решении, - ВС.

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  1. В Украине

Энергетики на Одесщине и Киевщине переходят в усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

16:13, 6 января 2024
7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
Энергетики на Одесщине и Киевщине переходят в усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
Источник фото: Depositphotos
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На Одесщине и Киевщине энергетики переходят в усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Энергетики готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения.

Ранее в ГСЧС предупреждали, что 7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях до 30 см); в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-15 см).

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза.

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