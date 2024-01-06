В Киеве горело двухэтажное здание, фото

В результате пожара в здании никто не пострадал.

В субботу, 6 января, в Днепровском районе столицы произошел пожар по улице Садовая. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном деревянном садовом здании.

«В 14:49 пожар ликвидирован на площади 60 кв. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киевской области горел институт.

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