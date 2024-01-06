В Киеве горело двухэтажное здание, фото

В субботу, 6 января, в Днепровском районе столицы произошел пожар по улице Садовая. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном деревянном садовом здании.
«В 14:49 пожар ликвидирован на площади 60 кв. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киевской области горел институт.
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