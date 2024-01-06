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  1. В Україні

Протягом тижня від коронавірусу померло 39 українців, серед яких — двоє дітей

20:54, 6 січня 2024
У МОЗ наголошують, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень.
Протягом тижня від коронавірусу померло 39 українців, серед яких — двоє дітей
Джерело фото: Martin Sanchez / Unsplash
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Епідсезон в Україні розпочався в жовтні. За цей час на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 перехворіли майже два мільйони українців. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Протягом тижня (з 24 по 31 грудня) за інформацію МОЗ ситуація із захворюваністю була така:

  • Загалом у країні зареєстрували 130 359 випадків ГРВІ, із них 69 839 — серед дітей віком до 17 років. До лікарень потрапили 4 595 людей, із них 2 417 — діти.
  • У 9 регіонах України циркулюють віруси грипу А і В. Від ускладнень грипу в Івано-Франківській області померли троє людей.
  • Медики виявили 6 746 випадків COVID-19, 1 562 людей госпіталізували до лікарень. Коронавірус забрав життя 39 українців, серед яких — двоє дітей віком до 14 років.

У МОЗ наголошують, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень: дві дози первинної вакцинації та через 5 місяців – перше бустерне щеплення. Усі наступні після третього щеплення називають додатковим бустером. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар.

У 2024 щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними для кожного українця.

Як ми писали, генеральний директор ВООЗ рекомендує продовжити виокристовувати маски та соціальну дистанцію, щоб уникнути зараження COVID-19.

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