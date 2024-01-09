Викриття схем у Міноборони: Рустем Умєров анонсував нові кримінальні справи

Рустем Умєров заявив, що внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

Фото: pravda.com

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в країні очікується більше новин про затримання та кримінальні справи щодо схем у Міноборони. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Очільник відомства зазначив, зміни у Міністерстві оборони будуть помітні дедалі частіше. Наразі очищення системи від недоброчесних учасників є одним з пріоритетів відомства. Над цим працюють спільно з правоохоронними органами.

За словами Умєрова, на повну запрацював внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена генеральна інспекція Міноборони.

«Вони вже виявили багато порушень - за останні 4 місяці більш ніж на 10 мільярдів порушень, вчинених раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами», - заявив глава Міноборони.

Він нагадав, що у грудні СБУ разом з Міноборони ліквідували схему на закупівлі боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярда гривень.

«Це те, про що ми можемо говорити публічно. Далі будуть ще новини», - пообіцяв Умєров.

Також відомство працюватиме над системним вирішенням проблеми - шляхом впровадження закупівель за стандартами НАТО. Це роблять з урахуванням того, щоб не зашкодити безперервним постачанням зброї та тилового майна ЗСУ.

Раніше ми писали, що про нову підозру повідомлено колишньому заступнику Міністра оборони, колишньому керівнику одного з Департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів.

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