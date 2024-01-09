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Зокрема Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні податкова керується відповідним переліком НАБУ, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

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Виникає питання, як чоловікам, які зняті або виключені з військових обліків, наприклад, за станом здоров’я, і не мають військово-облікових документів, виконати передбачений законопроектом про посилення мобілізації обов’язок постійно носити відповідний документ, - ГНЕУ.

  1. В Україні

Викриття схем у Міноборони: Рустем Умєров анонсував нові кримінальні справи

08:41, 9 січня 2024
Рустем Умєров заявив, що внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.
Викриття схем у Міноборони: Рустем Умєров анонсував нові кримінальні справи
Фото: pravda.com
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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в країні очікується більше новин про затримання та кримінальні справи щодо схем у Міноборони. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Очільник відомства зазначив, зміни у Міністерстві оборони будуть помітні дедалі частіше. Наразі очищення системи від недоброчесних учасників є одним з пріоритетів відомства. Над цим працюють спільно з правоохоронними органами.

За словами Умєрова, на повну запрацював внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена генеральна інспекція Міноборони.

«Вони вже виявили багато порушень - за останні 4 місяці більш ніж на 10 мільярдів порушень, вчинених раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами», - заявив глава Міноборони.

Він нагадав, що у грудні СБУ разом з Міноборони ліквідували схему на закупівлі боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярда гривень.

«Це те, про що ми можемо говорити публічно. Далі будуть ще новини», - пообіцяв Умєров.

Також відомство працюватиме над системним вирішенням проблеми - шляхом впровадження закупівель за стандартами НАТО. Це роблять з урахуванням того, щоб не зашкодити безперервним постачанням зброї та тилового майна ЗСУ.

Раніше ми писали, що про нову підозру повідомлено колишньому заступнику Міністра оборони, колишньому керівнику одного з Департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів. 

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