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  1. В Україні

Чоловіка, який через ревнощі до смерті забив співмешканку молотком, постав перед судом

23:03, 9 січня 2024
На Сумщині зловмисник жорстоко вбив жінку.
Чоловіка, який через ревнощі до смерті забив співмешканку молотком, постав перед судом
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Сумського апеляційного суду 8 січня скасовано вирок суду першої інстанції, 36-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві співмешканки та засуджено до 15 років позбавлення волі, передає Сумська обласна прокуратура.

Вбивство сталося 10 травня 2022 року у м. Ромни. Жінка відмовилась сказати співмешканцю, з ким вона розмовляла по телефону. На цьому ґрунті між ними виникла суперечка, під час якої чоловік близько 8 разів ударив жінку молотком по голові, а потім ще й наніс не менше 3 ударів кухонною сокиркою. Від отриманих травм 38-річна жінка померла на місці події до приїзду медиків.

У суді обвинувачений пояснив, що не хотів вбивати жінку, однак «вона його спровокувала, оскільки протягом дня не відповідала на телефонні дзвінки, а потім він побачив її біля під`їзду в компанії чоловіка».

«За вироком суду першої інстанції обвинуваченого було засуджено до 11 років позбавлення волі, прокуратура не погодилась з таким рішенням і оскаржила його. Відтак наступні 15 років чоловік проведе за гратами», - сказано у повідомленні.

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