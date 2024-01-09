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НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

  1. В Україні

Три банки потребують додаткового капіталу, – НБУ

17:40, 9 січня 2024
Три банки України готуватимуть програми капіталізації чи реструктуризації.
Три банки потребують додаткового капіталу, – НБУ
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Національний банк України підготував звіт щодо стану стійкості 20 банків у 2023 році. Згідно з цим звітом, трьом банкам – державному Укрексімбанку та приватним банкам МТБ та Правексу – до 2026 року знадобиться додатковий капітал.

Більшість банків в Україні за даними звіту мають достатній рівень капіталу, а банківська система в цілому демонструє високий запас міцності.

Проте у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі: Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк, Укргазбанк та Сенс Банк. Два з них вже збільшили капітал до необхідного рівня.

Згідно з даними НБУ, два з п’яти банків, які вже в грудні мали норматив достатності вище необхідного рівня, повинні підтримувати капітал на встановленому цільовому рівні. Інші три мають покращити рівень достатності капіталу на два етапи:

  • До кінця вересня 2024 року - до встановленого рівня, враховуючи граничне значення 0%;
  • До кінця березня 2026 року - до установленого нормативного рівня.

Головною причиною необхідності в додатковому капіталі для цих п'яти банків була їхня нижча, ніж середня у секторі, операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення між операційними витратами та доходами.

Банки, яким установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, мають у найближчий час подати до Нацбанку програми реструктуризації або капіталізації.

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