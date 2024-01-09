Три банки потребують додаткового капіталу, – НБУ

Три банки України готуватимуть програми капіталізації чи реструктуризації.

Національний банк України підготував звіт щодо стану стійкості 20 банків у 2023 році. Згідно з цим звітом, трьом банкам – державному Укрексімбанку та приватним банкам МТБ та Правексу – до 2026 року знадобиться додатковий капітал.

Більшість банків в Україні за даними звіту мають достатній рівень капіталу, а банківська система в цілому демонструє високий запас міцності.

Проте у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі: Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк, Укргазбанк та Сенс Банк. Два з них вже збільшили капітал до необхідного рівня.

Згідно з даними НБУ, два з п’яти банків, які вже в грудні мали норматив достатності вище необхідного рівня, повинні підтримувати капітал на встановленому цільовому рівні. Інші три мають покращити рівень достатності капіталу на два етапи:

До кінця вересня 2024 року - до встановленого рівня, враховуючи граничне значення 0%;

До кінця березня 2026 року - до установленого нормативного рівня.

Головною причиною необхідності в додатковому капіталі для цих п'яти банків була їхня нижча, ніж середня у секторі, операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення між операційними витратами та доходами.

Банки, яким установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, мають у найближчий час подати до Нацбанку програми реструктуризації або капіталізації.

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