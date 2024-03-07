Считать срок в 36 месяцев для увольнения с военной службы тех, кто на фронте, и тех, кто выполняет задания в тылу, предлагают по-разному

Есть большая разница, когда лицо находится на передовой, где продолжаются активные боевые действия, и когда лицо находится при выполнении задач, но в тылу, поэтому срок в 36 месяцев для увольнения со службы предлагают считать по-разному.

Фото: facebook депутата Соломии Бобровской

7 марта Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности в закрытом режиме планирует обсудить критерии возможности увольнения с военной службы в рамках законопроекта 10449 об усилении мобилизации. Как сообщил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский, предварительно согласованная Комитетом продолжительность военной службы – 36 месяцев. А как учитывать выполнение задач в тыловых подразделениях – то, что будут дискутировать.

«Это не означает, что после 36 месяцев такое лицо обязательно будет освобождено.

Ведь есть большая разница, когда человек находится на передовой, где продолжаются активные боевые действия, и когда лицо находится при выполнении задач, но без участия в боевых действиях и без риска для жизни и здоровья.

Соответственно, в Комитете проговариваются разные модели относительно зачисления времени непосредственного участия в боевых действиях, например, один к двум, один до 3 дням. То есть, 1 месяц может быть зачислен за 3 и 36 месяцев для лица, находящегося в зоне боевых действий, может сократиться до 12 месяцев участия в боевых действиях. Но этот вопрос будет окончательно принят, когда мы проанализируем все риски. Параллельно этот вопрос решается путем аудита эффективности использования боевых подразделений командованием ВСУ.

Потому что непосредственное участие в боевых действиях одномоментно принимает значительно меньшее количество военных, чем общее количество Вооруженных Сил. Поэтому следует пересмотреть обоснованность применения тех или иных подразделений», отметил он.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны, по результатам которого будет определен «внутренний резерв» украинской армии. По словам Арахамии, «есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где тогда 600 тысяч?». Он подчеркнул, что уже в начале проверки Сырский нашел большое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях. «Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали», – добавил Арахамия.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект может быть принят в первой половине апреля. Федор Вениславский подчеркнул, что вопрос не только в живой силе, но и в задержке военной помощи от западных партнеров.

«Я был в составе нашей делегации в США и разговаривал с представителями ВПК и с представителями политической власти, с конгрессменами. Одни из них прямо говорят, другие завуалированы, но то же самое – власти США не заинтересованы в эскалации конфликта.

У меня вопрос очень простой: какая эскалация конфликта может быть больше, чем сейчас мы имеем?

Поэтому вопрос не только в обеспечении максимальным количеством живой силы, в обеспечении видами вооружения, которые имеют в своем арсенале западные страны, и которые их не предоставляют Украине», отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.