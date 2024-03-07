Рахувати строк у 36 місяців для звільнення з військової служби тих, хто на фронті, і тих, хто виконує завдання у тилу, пропонують по-різному

Є велика різниця, коли особа перебуває на передовій, де тривають активні бойові дії, і коли особа знаходиться при виконанні завдань, але у тилу, тому строк у 36 місяців для звільнення зі служби пропонують рахувати по-різному.

Фото: facebook депутата Соломії Бобровської

7 березня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки у закритому режимі планує проговорити критерії можливості звільнення з військової служби в рамках законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Як повідомив член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський, наразі попередньо узгоджена Комітетом тривалість військової служби – 36 місяців. А як враховувати виконання завдань в тилових підрозділах – це те, що будуть дискутувати.

«Це не означає, що після 36 місяців така особа обов’язково буде звільнена.

Адже є велика різниця, коли особа перебуває на передовій, де тривають активні бойові дії, і коли особа знаходиться при виконанні завдань, але без участі у бойових діях і без ризику для життя та здоров’я.

Відповідно у Комітеті проговорюються різні моделі стосовно зарахування часу безпосередньої участі у бойових діях, наприклад, один до двох, один до 3 днів. Тобто, 1 місяць може бути зарахований за 3, і 36 місяців для особи, яка перебуває у зоні бойових дій, може скоротитися до 12 місяців участі у бойових діях. Але це питання буде остаточно ухвалено, коли ми проаналізуємо всі ризики. Паралельно це питання вирішується шляхом аудиту ефективності використання бойових підрозділів командуванням ЗСУ.

Тому що безпосередню участь у бойових діях одномоментно несе значно менша кількість військових, ніж загальна кількість Збройних Сил. Тому треба переглянути обгрунтованість застосування тих чи інших підрозділів», зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. За словами Арахамії, «є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?». Він підкреслив, що вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях. «Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроект можуть прийняти в першій половині квітня. Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

«Я був у складі нашої делегації у США і розмовляв з представниками ВПК і з представниками політичної влади, з конгресменами. Одні з них прямо говорять, інші завуальовано, але те ж саме – влада США не зацікавлена в ескалації конфлікту.

У мене питання дуже просте: яка ескалація конфлікту може бути більшою, ніж зараз ми маємо?

Тому питання не лише у забезпечення максимальною кількістю живої сили, питання у забезпеченні видами озброєння, які мають в своєму арсеналі західні країни, і які їх не надають Україні», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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