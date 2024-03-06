ВРП продовжила тимчасове відсторонення судді з Одещини Олександра Боярського

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

У вівторок, 5 березня, Вища рада правосуддя частково задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника САП та продовжила до 9 квітня строк тимчасового відсторонення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу України, а саме у висловленні прохання службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду чи третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища та одержанні службовою особою такої неправомірної вигоди за такі ж дії.

У клопотанні, зокрема, вказано, що обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, продовжують існувати.

9 січня 2024 року судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою судді у вчиненні кримінального правопорушення було визначено до 9 березня 2024 року.

Наразі строк досудового розслідування продовжено до 9 квітня 2024 року.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон.

Раніше ми писали, що ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олександра Боярського, а ВАКС обрав йому запобіжний захід.

Додамо, під час засідання ВРП, член Вищої ради правосуддя Роман Маселко подав заяву про самовідвід при розгляді питання стосовно судді Олександра Боярського.

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