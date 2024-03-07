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Кристина Соловий впервые рассказала о романе с Сергеем Жаданом и подтвердила разрыв отношений

08:05, 7 марта 2024
Певица и писатель закрутили роман, когда оба еще были в отношениях, а затем болезненно разошлись.
Кристина Соловий впервые рассказала о романе с Сергеем Жаданом и подтвердила разрыв отношений
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Украинская певица Кристина Соловий впервые рассказала об отношениях с писателем Сергеем Жаданом. Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Соловий подтвердила слухи, что в начале войны она имела отношения с писателем.

Как пояснила певица, роман с Сергеем Жаданом начался в преддверии полномасштабного вторжения, когда они оба были в отношениях.

По словам Кристины Соловий, мужчина любил ее больше, чем она его. Поэтому их отношения вскоре завершились. Причина – она встретила другого.

«Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он стал писать мне, что хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, посылала селфи свои, которые он просил сбросить мне. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я пригласила его сняться в клипе "Юность". На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это преподносить как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях и Сергей был в браке. Это был космический союз», – призналась артистка.

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