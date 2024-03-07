Соловий ушла к другому: Жадан резко отреагировал на поддержку поклонников

В ответ на один из комментариев поклонников Жадан нецензурно высказался.

Источник фото: lux.fm

Украинская певица Кристина Соловий впервые рассказала об отношениях с писателем Сергеем Жаданом и подтвердила разрыв отношений.

Сама артистка призналась, что она влюбилась в другого мужчину, поэтому решила завершить отношения с Жаданом. Однако она до сих пор принимает антидепрессанты из-за этого.

После этого признания поклонники поэта начали выражать поддержку им обоим. Однако реакция Жадана была достаточно резкой. В ответ на один из комментариев он написал: "Что за х*йня?".

Напомним, что романтические отношения между Соловий и Жаданом были предметом слухов в СМИ, однако пара долго держалась от огласки. Впоследствии оказалось, что их роман начался на съемках клипа "Юность", где они исполнили роли влюбленной пары. На момент съемок Жадан был официально женат, а Соловий находилась в отношениях с другим мужчиной.

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