На границе водитель в прицепе для перевозки животных спрятал двух пассажиров, видео

Выяснилось, что двое жителей Одесщины отыскали услуги нелегального трансфера в Молдову через своих знакомых.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Белгород-Днестровского отряда на автодороге Одесса-Рени остановили грузовик, в котором обнаружили двух пассажиров, сидевших в прицепе для перевозки животных.

Как пишут в Государственной пограничной службе Украины, выяснилось, что двое жителей Одесщины отыскали услуги нелегального трансфера в Молдову через своих знакомых. Действуя по указанным инструкциям, они прибыли в оговоренное место и ожидали перевозчика. Находясь уже за границей, мужчины должны были оплатить по $5 тысяч.

«На ценителей некомфортных путешествий составили протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»», - отметили в Госпогранслужбе.

Также в Нацполицию направлено сообщение относительно перевозчика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.