На кордоні водій у причепі для перевезення тварин сховав двох пасажирів, відео

З’ясувалося, що двоє мешканців Одещини відшукали послуги нелегального трансферу до Молдови через своїх знайомих.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Білгород-Дністровського загону на автодорозі Одеса-Рені зупинили вантажівку в якій виявили двох пасажирів, які сиділи у причепі для перевезення тварин.

Як пишуть у Державній прикордонній службі Україні, з’ясувалося, що двоє мешканців Одещини відшукали послуги нелегального трансферу до Молдови через своїх знайомих. Діючи за наданими інструкціями, вони прибули до обумовленого місця та очікували перевізника. Перебуваючи уже за кордоном чоловіки мали сплатити по $5 тисяч.

«На поціновувачів некомфортних подорожей склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»», - зазначили у Держприкордонслужбі.

Також до Нацполіції направлено повідомлення щодо перевізника.

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