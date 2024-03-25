С февраля 2022 года ни разу не было задержки с социальными выплатами – Роксолана Пидласа

Социальные расходы будут выплачиваться вовремя и в полной мере, подчеркнула депутат.

Источник фото: rada.gov.ua

За все время полномасштабного российского вторжения ни разу не было задержки с социальными выплатами. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, первый квартал 2024 года, который сейчас заканчивается, с финансовой точки зрения, пожалуй, был самым сложным кварталом с февраля 2022 года. Однако никаких задержек с выплатами не было.

А сейчас, когда Украина получит международную помощь, можно говорить, что ситуация будет абсолютно контролируемой и стабильной, отметила глава парламентского комитета.

Как мы сообщали, глава правового комитета, народный депутат «Слуги Народа» Денис Маслов пояснив, когда доходы от замороженных активов рф смогут поступать в Украину.

Ранее Денис Маслов заявил, что самих арестованных российских активов для восстановления недостаточно и рф придется платить репарации.

Также Роксолана Пидласа пояснила, какие предостережения в вопросе конфискации российских активов выражают в ЕС.

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