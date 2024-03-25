З лютого 2022 року жодного разу не було затримки з соціальними виплатами – Роксолана Підласа

Соціальні видатки виплачуватимуть вчасно і повною мірою, наголосила депутатка.

Джерело фото: rada.gov.ua

За весь час повномасштабного російського вторгнення жодного разу не було затримки з соціальними виплатами. На цьому наголосила голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, перший квартал 2024 року, який зараз закінчується, з фінансової точки зору, мабуть, був найскладніший квартал з лютого 2022 року. Однак, ніяких затримок з виплатами не було.

А зараз, коли Україна отримає міжнародної допомоги, можна говорити, що ситуація буде абсолютно контрольованою та стабільною, зазначила голова парламентського комітету.

Як ми повідомляли, голова правового Комітету, народний депутат «Слуги Народу» Денис Маслов пояснив, коли прибутки від заморожених активів рф зможуть потрапити до України.

Раніше Денис Маслов заявив, що самих арештованих російських активів для відбудови недостатньо і рф доведеться платити репарації.

Також Роксолана Підласа пояснила, які застереження в питанні конфіскації російських активів висловлюють у ЄС.

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