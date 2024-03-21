Денис Маслов пояснив, коли прибутки від заморожених активів рф зможуть потрапити до України

Європейські структури, використовуючи ці активи, отримують прибутки і Європейська комісія запропонувала Європейській раді передавати ці прибутки Україні.

Як розповів голова правового комітету, народний депутат «Слуги Народу» Денис Маслов, наразі заморожені активи перебувають у структурах, здебільшого країн ЄС, левова частка – в Бельгії. Європейські структури використовують ці активи, отримують свої прибутки, так звані понаднормові, реінвестуючи їх в цінні папери, фінансові інструменти.

«На сьогодні мова йде про те, щоб передавати ці прибутки в Україну, а також передавати 25% оподаткування на ці прибутки. Прибутки цього року – на рівні 2,5-3 млрд євро, плюс податки – 1,5 млрд. Тож загалом – це 4-4,5 млрд євро», – зазначив Денис Маслов.

Народний депутат повідомив, що Європейська комісія запропонувала Європейській раді передавати ці прибутки Україні.

«У них була дискусія стосовно того, чи можна їх використовувати на закупівлю зброї, адже бюджет ЄС не дозволяє використовувати гроші на закупівлю зброї. Саме тому була запропонована формула: 90% цих грошей через Європейський фонд миру (він поза бюджетом ЄС) направлятиметься на закупівлю зброї для України, а 10% – на розбудову оборонних спроможностей в Україні, створення умов для виробництва зброї», – зазначив голова комітету.

Якщо затвердять це рішення, тоді гроші зможуть поступати вже з липня, але до того ще країни ЄС мають затвердити рішення.

Раніше Денис Маслов заявив, що самих арештованих російських активів для відбудови недостатньо і рф доведеться платити репарації.

Також Роксолана Підласа пояснила, які застереження в питанні конфіскації російських активів висловлюють у ЄС.

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