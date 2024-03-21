Лікування до 12 місяців та виплата 15 млн грн у разі загибелі: Рада ухвалила закон про права військових

Документом передбачена можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців без потреби через 4 місяці проходити ВЛК та встановлена грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині військового, який загинув на війні.

Фото: mykyivregion.com.ua

У п’ятницю, 21 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила закон № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Документ підтримали 296 депутатів.

Перед цим комітет доопрацював документ:

підтримали можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби через чотири місяці проходити військово-лікарську комісію;

встановили на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині військового, який загинув на війні.

Нардепи додають, що до другого читанні вилучені всі норми про заборону військовим комунікувати в медіа та мережі Інтернет.

Раніше ми писали, що документ містить норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями. Так, у розділ щодо загальних обов’язків військових у Статуті внутрішньої служби Збройних сил України додали згадку про сексуальні домагання та дискримінацію за ознакою статі.

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