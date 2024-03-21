Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

  1. Законодавство

Лікування до 12 місяців та виплата 15 млн грн у разі загибелі: Рада ухвалила закон про права військових

12:27, 21 березня 2024
Документом передбачена можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців без потреби через 4 місяці проходити ВЛК та встановлена грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині військового, який загинув на війні.
Лікування до 12 місяців та виплата 15 млн грн у разі загибелі: Рада ухвалила закон про права військових
Фото: mykyivregion.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 21 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила закон № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Документ підтримали 296 депутатів.

Перед цим комітет доопрацював документ:

підтримали можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби через чотири місяці проходити військово-лікарську комісію;

встановили на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині військового, який загинув на війні.

Нардепи додають, що до другого читанні вилучені всі норми про заборону військовим комунікувати в медіа та мережі Інтернет.

Раніше ми писали, що документ містить норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями. Так, у розділ щодо загальних обов’язків військових у Статуті внутрішньої служби Збройних сил України додали згадку про сексуальні домагання та дискримінацію за ознакою статі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео