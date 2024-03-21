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  1. Законодательство

Лечение до 12 месяцев и выплата 15 млн грн при гибели: Рада приняла закон о правах военных

12:27, 21 марта 2024
Документом предусмотрена возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев без необходимости через 4 месяца проходить ВЛК и установлена денежная выплата в размере 15 млн грн семье военного, погибшего на войне.
Лечение до 12 месяцев и выплата 15 млн грн при гибели: Рада приняла закон о правах военных
Фото: mykyivregion.com.ua
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В пятницу, 21 марта, Верховная Рада в целом приняла закон №10313 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Документ поддержали 296 депутатов.

Перед этим комитет доработал документ:

поддержали возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца проходить военно-врачебную комиссию;

установили на уровне закона денежную выплату в размере 15 миллионов гривен семье военного, погибшего на войне.

Нардепы добавляют, что ко второму чтению изъяты все нормы о запрете военным коммуникировать в медиа и сети Интернет.

Ранее мы писали, что документ содержит нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальных домогательств. Так, в разделе по поводу общих обязанностей военных в Уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины добавили упоминание о сексуальных домогательствах и дискриминации по признаку пола.

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