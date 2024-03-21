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  1. В Украине

СБУ задержала 19-летнюю студентку, наводившую ракетные удары рф по Запорожью

15:38, 21 марта 2024
Предательница пыталась шпионить за сотрудниками СБУ и корректировала ракетные удары по предприятиям Запорожской области, задействованным в оборонно-промышленном комплексе.
СБУ задержала 19-летнюю студентку, наводившую ракетные удары рф по Запорожью
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Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая пыталась шпионить за сотрудниками СБУ и корректировала ракетные удары по предприятиям Запорожской области, задействованным в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что по заказу фсб рф фигурантка шпионила за местными сотрудниками СБУ, чтобы установить запасные пункты дислокации Службы. В дальнейшем враг планировал использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов.

Кроме того, злоумышленница пыталась установить точные координаты предприятий, которые задействованы в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Для этого она получала от оккупантов ориентировочные геолокации оборонных заводов, а затем вблизи них проводила разведку на местности.

В ходе слежки фигурантка фиксировала максимум информации об объектах: от режима их работы до интенсивности движения грузовой техники на открытой территории цехов.

Также она «втемную» использовала своих друзей и одногруппников, у которых во время дружеских разговоров расспрашивала нужную ему информацию.

По ее наведению захватчики надеялись нанести прицельные ракетно-дроновые удары по производственным предприятиям.

СБУ заблаговременно разоблачила преступные намерения агрессора и задержала российскую агентку на этапе сбора разведывательной информации.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась 19-летняя студентка местного университета, попавшая в поле зрения фсб осенью 2023 года.

Впоследствии девушка была дистанционно завербована через ее крестную – коллаборантку, входящую в руководящий состав оккупационной администрации рф в одном из временно захваченных городов в Запорожье.

Именно по ней российская спецслужба давала указания завербованной агентке в областном центре и принимала «отчеты» о выполненных задачах.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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