На Закарпатті жінки перекрили дороги на тлі мобілізації, відео

Кілька десятків жінок перекрили трасу Київ-Чоп

На Закарпатті кілька десятків жінок перекрили трасу Київ-Чоп, безперервно ходячи пішохідним переходом. Дорогу перекрили в районі санаторію «Карпати» та у селі Ракошино.

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. За фактом перекриття дороги слідчі вноситимуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація — стаття 279 КК України", — розповіли у поліції журналістам.

Як пишуть у місуевих ЗМІ, люди незадоволенням роботою ТЦК та мобілізацією.

Журналіст Віталій Глагола опублікував відео протестів.

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