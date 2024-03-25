Практика судів
  1. В Україні

Харків змушений передчасно завершити опалювальний сезон

21:45, 25 березня 2024
Харків завершує опалювальний сезон раніше через обстріли рф, що призвели до дефіциту електрики.
Харків змушений передчасно завершити опалювальний сезон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міська влада Харкова вирішила передчасно завершити опалювальний сезон в зв'язку з необхідністю зменшення навантаження на енергосистему через масові обстріли з боку російських військ. Про це повідомив міськи голова Ігор Терехов.

За його словами, ворожа агресія призвела до «фактичного знищення» ключових енергетичних об'єктів, які забезпечували енергією місто. Комунальні служби спільно з енергетиками працюють над відновленням комунальних послуг у житлових будинках, але дефіцит електроенергії залишається помітним.

«І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону», — відзначив Терехов.

Тому, як зазначив Терехов, одним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему є дострокове завершення опалювального сезону. Це дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та відновити подачу гарячої води в будинки харків'ян.

Відключення теплопостачання розпочнуться вже з 26 березня. Температурні умови, за словами міського голови, є сприятливими для такого заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим

У разі невиконання Telegram вимог Нацради стосовно обмеження поширення певної інформації, публікації спростувань, розкриття джерел фінансування – застосують фінансові санкції, заборонять його використання державними органами та чиновниками і звернуться до правоохоронних органів.

За привласнення державних функцій пропонують карати довічним позбавленням волі з конфіскацією

Депутати від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

На державній службі необхідно застосовувати штучний інтелект – НАДС

У НАДС шукають способи підвищення якості управлінських процесів на публічній службі.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

Група народних депутатів від різних фракції внесла законопроект про регулювання Telegram та інших соціальних мереж в Україні.

Посадовий оклад 37 939 грн – Апарат Верховного Суду шукає фахівців

Верховний Суд потребує фахівців з правової аналітики та забезпечення перекладу матеріалів Європейського суду з прав людини та Суду ЄС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду