Харків змушений передчасно завершити опалювальний сезон

Харків завершує опалювальний сезон раніше через обстріли рф, що призвели до дефіциту електрики.

Міська влада Харкова вирішила передчасно завершити опалювальний сезон в зв'язку з необхідністю зменшення навантаження на енергосистему через масові обстріли з боку російських військ. Про це повідомив міськи голова Ігор Терехов.

За його словами, ворожа агресія призвела до «фактичного знищення» ключових енергетичних об'єктів, які забезпечували енергією місто. Комунальні служби спільно з енергетиками працюють над відновленням комунальних послуг у житлових будинках, але дефіцит електроенергії залишається помітним.

«І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону», — відзначив Терехов.

Тому, як зазначив Терехов, одним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему є дострокове завершення опалювального сезону. Це дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та відновити подачу гарячої води в будинки харків'ян.

Відключення теплопостачання розпочнуться вже з 26 березня. Температурні умови, за словами міського голови, є сприятливими для такого заходу.

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