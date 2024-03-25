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Харьков вынужден преждевременно завершить отопительный сезон

21:45, 25 марта 2024
Харьков завершает отопительный сезон раньше из-за обстрелов рф, приведших к дефициту электричества.
Харьков вынужден преждевременно завершить отопительный сезон
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Городские власти Харькова решили преждевременно завершить отопительный сезон в связи с необходимостью уменьшения нагрузки на энергосистему из-за массовых обстрелов со стороны российских войск. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, вражеская агрессия привела к "фактическому уничтожению" ключевых энергетических объектов, которые обеспечивали энергией город. Коммунальные службы совместно с энергетиками работают над восстановлением коммунальных услуг в жилых домах, но дефицит электроэнергии остается заметным.

"И хотя частично им уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему видится досрочное завершение отопительного сезона", - отметил Терехов.

Поэтому, как отметил Терехов, одной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему является досрочное завершение отопительного сезона. Это позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и возобновить подачу горячей воды в дома харьковчан.

Отключения теплоснабжения начнутся уже с 26 марта. Температурные условия, по словам городского головы, являются благоприятными для такого мероприятия.

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