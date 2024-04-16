Павло Дуров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону

Це той самий журналіст, який їздив до рф, щоби взяти інтерв'ю у путіна.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у лютому дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Зазначимо, що це той самий журналіст, який їздив у москву, щоби взяти інтерв'ю у путіна.

За словами Дурова, інтерв'ю у відеоформаті буде незабаром опубліковано.

Окрім того, він заявив, що як лідер політично нейтральної платформи, відповідає за спілкування з журналістами, які представляють різні політичні погляди, тому у лютому також дав 3-годинне інтерв'ю журналісту ліберальних поглядів.

«Того ж дня я розмовляв із Такером Карлсоном, який є відомим консерватором. Таким чином я можу залишатися справедливим до всіх аудиторій і розповідати історію Telegram усім», - заявив у своєму блозі Дуров.

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати від різних фракцій у законопроекті про регулювання Telegram пропонують висунути вимоги, які ця соцмережа навряд чи виконає. Таким чином в подальшому відкриється можливість визнати його структуру власності як непрозору, що матиме наслідки для соцмережі в Україні у вигляді, зокрема, заборони використання держорганами, посадовцями, банками тощо.

Це випливає із зареєстрованого законопроекту 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета». Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Також стало відомо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook.

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