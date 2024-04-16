До кінця 2024 року Україна має схвалити план цифровізації Державної податкової служби

Україна цифровізує податкову службу. Прийняття відповідного плану до кінця 2024 року передбачено в рамках виконання реформ з програми Ukraine Facility, яку 15 квітня схвалила Єврокомісія. Загальний обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро.
Зокрема План включає реформу з посилення мобілізації внутрішніх доходів шляхом підвищення ефективності податкової та митної адміністрації.
Реформа має два етапи. По-перше, буде ухвалено довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби. По-друге, буде ухвалено стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Державної податкової служби України.
Очікується, що реформа буде завершена до 4 кварталу 2024 року.
Прийняття стратегічного плану цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації ДПС України має відбутися відповідно до рекомендацій Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки.
Прийняття стратегічного плану щодо цифровізації Податкової служби є одним з кроків, який входить до переліку з 13 кроків, необхідних для отримання третього внеску від ЄС (4 квартал 2024 року) на загальну суму 3,71 млрд євро, з яких 3,31 млрд євро складе кредит та 400 млн євро – безповоротна підтримка.
Нагадаємо, що Національна стратегія доходів передбачає здійснення у періоді з 2024 по 2030 роки заходів щодо інтеграції інформаційно-комунікаційних систем Державної податкової служби України із системами ЄС, зокрема:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна також зобов’язалася створити Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу.
Крім того, раніше «Судово-юридична газета» писала, які реформи планують здійснити у судовій гілці влади в рамках цього ж Плану.
При цьому Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.
Автор: Наталя Мамченко
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