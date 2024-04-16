До кінця 2024 року Україна має схвалити план цифровізації Державної податкової служби

В рамках Ukraine Facility Україна зобов’язалася провести реформу Державної податкової служби

Джерело фото: finbalance.com.ua

Україна цифровізує податкову службу. Прийняття відповідного плану до кінця 2024 року передбачено в рамках виконання реформ з програми Ukraine Facility, яку 15 квітня схвалила Єврокомісія. Загальний обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро.

Зокрема План включає реформу з посилення мобілізації внутрішніх доходів шляхом підвищення ефективності податкової та митної адміністрації.

Реформа має два етапи. По-перше, буде ухвалено довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби. По-друге, буде ухвалено стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Державної податкової служби України.

Очікується, що реформа буде завершена до 4 кварталу 2024 року.

Прийняття стратегічного плану цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації ДПС України має відбутися відповідно до рекомендацій Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки.

Прийняття стратегічного плану щодо цифровізації Податкової служби є одним з кроків, який входить до переліку з 13 кроків, необхідних для отримання третього внеску від ЄС (4 квартал 2024 року) на загальну суму 3,71 млрд євро, з яких 3,31 млрд євро складе кредит та 400 млн євро – безповоротна підтримка.

Нагадаємо, що Національна стратегія доходів передбачає здійснення у періоді з 2024 по 2030 роки заходів щодо інтеграції інформаційно-комунікаційних систем Державної податкової служби України із системами ЄС, зокрема:

Забезпечення інтеграції з Європейськими системами ПДВ, відшкодування ПДВ, моніторингу руху акцизних товарів Підключення України до системи безпекового обміну інформацією між податковими адміністраціями країн ЄС Інтеграція із системою транскордонних онлайн-продажів B2C, центральною електронною системою платіжної інформації «Central Electronic System of Payment information» (CESOP) для виявлення можливого шахрайства з ПДВ в електронній комерції, що здійснюється продавцями, створеними в інших державах-членах чи країнах, що не входять до ЄС Інтеграція з європейською системою моніторингу руху акцизних товарів – «Excise Movement and Control System» (EMCS). Конкретні терміни виконання цих заходів будуть узгоджуватися із Графіком виконання зобов’язань щодо вступу до ЄС, після його затвердження.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна також зобов’язалася створити Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» писала, які реформи планують здійснити у судовій гілці влади в рамках цього ж Плану.

При цьому Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.