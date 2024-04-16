Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

У Раді зареєстровано законопроект щодо вдосконалення планування використання земель

19:38, 16 квітня 2024
Законопроектом пропонується врегулювати питання особливостей планування територій, які виникають як наслідок руйнівного впливу війни.
У Раді зареєстровано законопроект щодо вдосконалення планування використання земель
Фото: ecopolitic.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення планування використання земель (№ 11169). Про це повідомив Комітет з питань аграрної та земельної політики.

Авторами документу є: Марина Нікітіна, Степан Чернявський, Вадим Струневич, Павло Халімон та інші.

Законопроектом пропонується врегулювати питання особливостей планування територій, які виникають як наслідок руйнівного впливу війни. Законодавство з питань просторового планування розроблялося ще до війни і не враховує тих викликів, які пов’язані з війною.

Авторами проекту зазначається, що прийняття законопроекту, дозволить зокрема:

- зафіксувати території (земельні ділянки), які постраждали внаслідок бойових дій, і які не використовуються за цільовим призначенням;

- визначити орієнтовний обсяг коштів, необхідний для ліквідації наслідків бойових дій на певній території, визначити черговість робіт з такої ліквідації;

- оцінити вплив міграційних процесів, спричинених війною, на розвиток територій;

- зарезервувати території для розміщення об’єктів, необхідних для релокації виробничих потужностей підприємств, переорієнтування логістичних ланцюжків, а також потреб, пов’язаних з міграцією населення (будівництво житла, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури тощо);

- забезпечити наповнення Державного земельного кадастру актуальними відомостями про обмеження у використанні земель та іншими даними на підставі контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Непридатні до військової служби та особи, які досягли граничного віку, повинні мати військово-обліковий документ

Ухвалений закон передбачає, що військово-обліковий документ не вилучається в осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, та в осіб, які визнані непридатними.

У громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК

Місяць на оновлення правил бронювання, 2 місяці – на запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і на оновлення даних про реальну адресу та номер телефону – які строки передбачає підписаний закон про мобілізацію.

Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Втім, грубе порушення Україною взятих на себе зобов’язань з виконання реформ за Планом Ukraine Facility може призвести до зупинення виплат і навіть до вимог повернути надані кошти.

Ліз Трасс вважає, що «deep state» може знищити Дональда Трампа, якщо він не зробить «демонтаж глибинної держави» – Politico

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс озвучила попередження для Дональда Трампа.

До кінця 2024 року Україна має схвалити план цифровізації Державної податкової служби

В рамках Ukraine Facility Україна зобов’язалася провести реформу Державної податкової служби

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду