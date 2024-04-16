У Раді зареєстровано законопроект щодо вдосконалення планування використання земель

Законопроектом пропонується врегулювати питання особливостей планування територій, які виникають як наслідок руйнівного впливу війни.

Фото: ecopolitic.com.ua

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У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення планування використання земель (№ 11169). Про це повідомив Комітет з питань аграрної та земельної політики.

Авторами документу є: Марина Нікітіна, Степан Чернявський, Вадим Струневич, Павло Халімон та інші.

Законопроектом пропонується врегулювати питання особливостей планування територій, які виникають як наслідок руйнівного впливу війни. Законодавство з питань просторового планування розроблялося ще до війни і не враховує тих викликів, які пов’язані з війною.

Авторами проекту зазначається, що прийняття законопроекту, дозволить зокрема:

- зафіксувати території (земельні ділянки), які постраждали внаслідок бойових дій, і які не використовуються за цільовим призначенням;

- визначити орієнтовний обсяг коштів, необхідний для ліквідації наслідків бойових дій на певній території, визначити черговість робіт з такої ліквідації;

- оцінити вплив міграційних процесів, спричинених війною, на розвиток територій;

- зарезервувати території для розміщення об’єктів, необхідних для релокації виробничих потужностей підприємств, переорієнтування логістичних ланцюжків, а також потреб, пов’язаних з міграцією населення (будівництво житла, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури тощо);

- забезпечити наповнення Державного земельного кадастру актуальними відомостями про обмеження у використанні земель та іншими даними на підставі контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів.

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