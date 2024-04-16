В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании планирования использования земель

Законопроект предлагает урегулировать вопросы особенностей планирования территорий, возникающих как следствие разрушительного влияния войны.

Фото: ecopolitic.com.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию планирования использования земель (№ 11169). Об этом сообщил Комитет по аграрной и земельной политике.

Авторами документа являются: Марина Никитина, Степан Чернявский, Вадим Струневич, Павел Халимон и другие.

Законопроект предлагает урегулировать вопросы особенностей планирования территорий, возникающих как следствие разрушительного влияния войны. Законодательство по вопросам пространственного планирования разрабатывалось еще до войны и не учитывает тех вызовов, связанных с войной.

Авторами проекта отмечается, что принятие законопроекта позволит в частности:

- зафиксировать территории (земельные участки), пострадавшие в результате боевых действий и не используемые по целевому назначению;

- определить ориентировочный объем средств, необходимый для ликвидации последствий боевых действий на определенной территории, определить очередность работ по такой ликвидации;

- оценить влияние миграционных процессов, вызванных войной, на развитие территорий;

- зарезервировать территории для размещения объектов, необходимых для релокации производственных мощностей предприятий, переориентации логистических цепочек, а также потребностей, связанных с миграцией населения (строительство жилья, объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры);

- обеспечить наполнение Государственного земельного кадастра актуальными сведениями об ограничении использования земель и другими данными из контрольного геодезического съема законченных строительством объектов.

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