Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

До конца 2024 года Украина должна одобрить план цифровизации Государственной налоговой службы

14:47, 16 апреля 2024
В рамках Ukraine Facility Украина обязалась провести реформу Государственной налоговой службы.
До конца 2024 года Украина должна одобрить план цифровизации Государственной налоговой службы
Источник фото: finbalance.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина цифровизирует налоговую службу. Принятие соответствующего плана до конца 2024 года предусмотрено в рамках выполнения реформ по программе Ukraine Facility, одобренной 15 апреля Еврокомиссией. Общий объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза составит 50 млрд евро.

В частности, План включает реформу по усилению мобилизации внутренних доходов путем повышения эффективности налоговой и таможенной администрации.

Реформа имеет два этапа. Во-первых, будет принят долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы. Во-вторых, будет принят стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Государственной налоговой службы Украины.

Ожидается, что реформа будет завершена к 4 кварталу 2024 года.

Принятие стратегического плана цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации ГНС Украины должно состояться в соответствии с рекомендациями Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы.

Принятие стратегического плана по цифровизации Налоговой службы является одним из шагов, который входит в перечень из 13 шагов, необходимых для получения третьего взноса от ЕС (4 квартал 2024 года) на общую сумму 3,71 млрд евро, из которых 3,31 млрд евро составит кредит и 400 млн евро – безвозвратная поддержка.

Напомним, что Национальная стратегия доходов предусматривает осуществление в периоде с 2024 по 2030 годы мер по интеграции информационно-коммуникационных систем Государственной налоговой службы Украины с системами ЕС, в частности:

  1. Обеспечение интеграции с Европейскими системами НДС, возмещение НДС, мониторинга движения подакцизных товаров
  2. Подключение Украины к системе обмена информацией между налоговыми администрациями стран ЕС
  3. Интеграция с системой трансграничных онлайн-продаж B2C, центральной электронной системой платежной информации «CESOP» для выявления возможного мошенничества по НДС в электронной коммерции, осуществляемой продавцами, созданными в других государствах-членах или странах, не входящих в ЕС
  4. Интеграция с европейской системой мониторинга движения подакцизных товаров – Excise Movement and Control System (EMCS). Конкретные сроки выполнения этих мер будут согласовываться с Графиком выполнения обязательств по вступлению в ЕС после его утверждения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина также обязалась создать Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие реформы планируют осуществить в судебной ветви власти в рамках этого же Плана.

При этом Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены. по Украине.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лиз Трасс считает, что «deep state» может уничтожить Дональда Трампа, если он не сделает «демонтаж глубинного государства» – Politico

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс озвучила предупреждение для Дональда Трампа.

До конца 2024 года Украина должна одобрить план цифровизации Государственной налоговой службы

В рамках Ukraine Facility Украина обязалась провести реформу Государственной налоговой службы.

У главы Службы судебной охраны новый заместитель: что известно

Петр Талпа был руководителем управления Службы судебной охраны в Одесской области.

Украина обязалась создать Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и предприятий.

Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, предусматривающего создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК

Впрочем, грубое нарушение Украиной взятых на себя обязательств по выполнению реформ из Плана Ukraine Facility может привести к остановке выплат и даже требованиям вернуть предоставленные средства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду