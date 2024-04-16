До конца 2024 года Украина должна одобрить план цифровизации Государственной налоговой службы

В рамках Ukraine Facility Украина обязалась провести реформу Государственной налоговой службы.

Источник фото: finbalance.com.ua

Украина цифровизирует налоговую службу. Принятие соответствующего плана до конца 2024 года предусмотрено в рамках выполнения реформ по программе Ukraine Facility, одобренной 15 апреля Еврокомиссией. Общий объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза составит 50 млрд евро.

В частности, План включает реформу по усилению мобилизации внутренних доходов путем повышения эффективности налоговой и таможенной администрации.

Реформа имеет два этапа. Во-первых, будет принят долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы. Во-вторых, будет принят стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Государственной налоговой службы Украины.

Ожидается, что реформа будет завершена к 4 кварталу 2024 года.

Принятие стратегического плана цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации ГНС Украины должно состояться в соответствии с рекомендациями Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы.

Принятие стратегического плана по цифровизации Налоговой службы является одним из шагов, который входит в перечень из 13 шагов, необходимых для получения третьего взноса от ЕС (4 квартал 2024 года) на общую сумму 3,71 млрд евро, из которых 3,31 млрд евро составит кредит и 400 млн евро – безвозвратная поддержка.

Напомним, что Национальная стратегия доходов предусматривает осуществление в периоде с 2024 по 2030 годы мер по интеграции информационно-коммуникационных систем Государственной налоговой службы Украины с системами ЕС, в частности:

Обеспечение интеграции с Европейскими системами НДС, возмещение НДС, мониторинга движения подакцизных товаров Подключение Украины к системе обмена информацией между налоговыми администрациями стран ЕС Интеграция с системой трансграничных онлайн-продаж B2C, центральной электронной системой платежной информации «CESOP» для выявления возможного мошенничества по НДС в электронной коммерции, осуществляемой продавцами, созданными в других государствах-членах или странах, не входящих в ЕС Интеграция с европейской системой мониторинга движения подакцизных товаров – Excise Movement and Control System (EMCS). Конкретные сроки выполнения этих мер будут согласовываться с Графиком выполнения обязательств по вступлению в ЕС после его утверждения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина также обязалась создать Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие реформы планируют осуществить в судебной ветви власти в рамках этого же Плана.

При этом Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены. по Украине.

Автор: Наталья Мамченко

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