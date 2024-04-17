Си Цзиньпин призвал Запад не давать Украине оружие, а сесть за стол переговоров с рф, – СМИ

Глава Китая призвал к переговорам с россией, поскольку, по его мнению, обострение ситуации не принесет положительных результатов.

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Глава Китая Си Цзиньпин призвал Запад воздержаться от предоставления вооружения Украине и выразил намек на необходимость переговоров с россией во время переговоров между Китаем и Германией в Пекине. Об этом сообщает издание Politico.

В свою очередь, Олаф Шольц выступил с просьбой к главе Китая повлиять на россию с целью прекращения военной кампании и вывода ее войск из Украины. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость приглашения России к переговорному столу, отметив, что провокации и обострение ситуации не принесут положительных результатов.

"Китай экспортирует электромобили, литиевые батареи и фотоэлектрические продукты [солнечные батареи] - это огромный вклад в мировые усилия по борьбе с изменением климата", - подчеркнул Си, обращая внимание на важность китайского вклада в международное сообщество.

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