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На рассмотрение СНБО уже готовится вопрос распространения онлайн-казино, — Зеленский

21:08, 16 апреля 2024
Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы, заявил Президент.
На рассмотрение СНБО уже готовится вопрос распространения онлайн-казино, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам сообщил, что провел подготовительное совещание с секретарем СНБО, СБУ, Минцифры, Офиса и сейчас уже готовится к рассмотрению СНБО вопрос о распространении онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы.

«Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы», — заявил Президент.

Также Владимир Зеленский упомянул автора соответствующей петиции – петиции по ограничению онлайн-казино, с которой началась дискуссия сейчас.

«Это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко – воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла», — выразил соболезнования Президент.

29 марта петиция Петриченко об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса Президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой. До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию Павла Петриченко, который обращал внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.

После этого в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

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