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Администрация Байдена ждет деталей от Джонсона о помощи Украине и Израилю

20:54, 16 апреля 2024
Администрация президента Джо Байдена не поддерживает отдельный законопроект, который финансирует только Израиль.
Администрация Байдена ждет деталей от Джонсона о помощи Украине и Израилю
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Администрация президента Джо Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности, в том числе и о помощи Украине, которые предлагает спикер Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом на брифинге во вторник 16 апреля сообщил представитель Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби, пишет «Голос Америки».

«Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине тоже нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Южно-Тихоокеанскому региону, но относительно деталей — мы подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники — Украина и Израиль, как можно быстрее получили необходимую помощь с безопасности», — сказал он.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

Ранее конгрессмены США призвали Джонсона немедленно вынести помощь для Украины и Израиля.

Ожидается, что Палата представителей США рассмотрит пакет с помощью Украине уже 19 апреля.

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