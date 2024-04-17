В Житомире мужчина погиб под прессом мусороуборочного автомобиля

Предварительно, при выгрузке отходов в кузов мусороуборочного автомобиля мужчина попал под специальный пресс.

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В Житомире полиция устанавливает обстоятельства смерти местного жителя. Как сообщили в полиции Житомирской области 16 апреля, на днях поступила информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины, а правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 46-летний горожанин.

В полиции пишут, что согласно показаниями свидетелей, мужчина при жизни злоупотреблял алкогольными напитками и незадолго до происшествия его видели спящим в контейнере, прикиданного мусором.

«Предварительно, при выгрузке отходов в кузов мусороуборочного автомобиля мужчина попал под специальный пресс», - пишут правоохранители.

«Предварительно, при выгрузке отходов в кузов мусороуборочного автомобиля мужчина попал под специальный пресс», - пишут правоохранители.

Согласно выводам экспертов, причиной его смерти стали тупые травмы тела со сдавлением внутренних органов.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства. Предварительная квалификация деяния – ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

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