У Житомирі чоловік загинув під пресом сміттєзбирального автомобіля

Попередньо, під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес.

У Житомирі поліція встановлює обставини смерті місцевого жителя. Як повідомили у поліція Житомирської області 16 квітня, на днях надійшла інформація про виявлення тіла чоловіка без ознак життя.

Медики, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка, а правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний містянин.

У поліції пишуть, що згідно з показами свідків, чоловік за життя зловживав алкогольними напоями та незадовго до події його бачили сплячим у контейнері, прикиданого сміттям.

«Попередньо, під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес», - пишуть правоохоронці.

Відповідно до висновків експертів, причиною його смерті стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів.

Нині слідчі встановлюють усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння – ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) КК України.

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