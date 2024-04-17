ДТЕК оновив графіки відключення світла для Києва

Киян розділили на 6 груп, для кожної з яких визначено три зони.

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У Києві оновили графіки відключення світла. Тепер у разі їхнього застосування буде шість груп споживачів, а не три, як було раніше.

Про це повідомив гендиректор компанії «ДТЕК Київські електромережі» Денис Бондар, пише «Укрінформ».

Наразі у Києві графіки не застосовуються, але енергетики на випадок отримання відповідної команди від диспетчера НЕК «Укренерго» підготували оновлені графіки, які доступні на сайті «ДТЕК Київські електромережі».

Киян розділили на 6 груп, для кожної з яких визначено три зони: наявність світла гарантована; є відключення; можливі відключення.

Крім того, компанія домовилася про співпрацю із сервісом «Київ Цифровий» стосовно сповіщення киян про відключення у випадку застосування графіків.

«Київ Цифровий» буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків», - повідомив Бондар.

Крім того, за пів години до запланованого включення застосунок надішле споживачу відповідне сповіщення.

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