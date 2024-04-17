ДТЭК обновил графики отключения света для Киева

Киевлян разделили на 6 групп, для каждой из которых определены три зоны.

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В Киеве обновили графики отключения света. Теперь в случае их применения будет шесть групп потребителей, а не три, как было раньше.

Об этом сообщил гендиректор компании «ДТЭК Киевские электросети» Денис Бондарь, пишет «Укринформ».

В настоящее время в Киеве графики не применяются, но энергетики на случай получения соответствующей команды от диспетчера НЭК «Укрэнерго» подготовили обновленные графики, доступные на сайте «ДТЭК Киевские электросети».

Киевлян разделили на 6 групп, для каждой из которых определены три зоны: наличие света гарантировано; есть отключение; возможны отключения.

Кроме того, компания договорилась о сотрудничестве с сервисом «Киев Цифровой» по поводу оповещения киевлян об отключении в случае применения графиков.

«Киев Цифровой» будет за пол часа извещать наших клиентов о применении графиков», - сообщил Бондарь.

Кроме того, за полчаса до запланированного включения приложение пошлет потребителю соответствующее уведомление.

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