Адміністрація Байдена чекає деталей від Джонсона щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Адміністрація президента Джо Байдена не підтримує окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль.

Адміністрація президента Джо Байдена готова розглянути чотири окремі законопроекти про фінансування потреб нацбезпеки, зокрема й про допомогу Україні, які пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це на брифінгу у вівторок 16 квітня повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, пише «Голос Америки».

«Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Південно-Тихоокеанському регіону, але щодо деталей — ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль, якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу», — сказав він.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що спікер Палати представників Майк Джонсон презентував окремі законопроекти щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше конгресмени США закликали Джонсона негайно винести на розгляд допомогу для України та Ізраїлю.

Очікується, що Палата представників США розгляне пакет з допомогою Україні вже 19 квітня.

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