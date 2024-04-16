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На розгляд РНБО уже готується питання поширення онлайн-казино, — Зеленський

21:08, 16 квітня 2024
Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані, заявив Президент.
На розгляд РНБО уже готується питання поширення онлайн-казино, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців повідомив, що провів підготовчу нараду з секретарем РНБО, СБУ, Мінцифри, Офісу і зараз уже готується на розгляд РНБО питання щодо поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.

«Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані», — заявив Президент.

Також Володимир Зеленський згадав автора відповідної петиції – петиції щодо обмеження онлайн-казино, із якої почалась дискусія зараз.

«Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко – воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла», — висловив свої співчуття Президент.

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію Павла Петриченка, який звертав увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Парламентський Комітет з питань податкової політики 4 квітня рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.

Згодом у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

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