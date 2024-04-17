Данія надасть додаткову допомогу на 295 млн євро для військово-морських сил ЗСУ

Уряд Данії виділить новий пакета військової допомоги, кошти підуть на закупівлю дронів та виробництво ракетних запчастин.

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Данський уряд вирішив надати додаткову військову допомогу Україні у розмірі 2,2 млрд крон (приблизно 295 млн євро). Кошти будуть спрямовані на розвиток військово-морських сил Збройних сил України, закупівлю безпілотників та виробництво ракетних запчастин.

Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Данії, наголошуючи на тому, що частина коштів буде спрямована на інвестування в українську оборонну промисловість. Проєкти передбачають безпосередню участь країн-партнерів, таких як Нідерланди та Чехія, у спільних програмах з розвитку військової техніки.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен висловив позитивне ставлення до потенціалу української оборонної промисловості та підтримку спільних ініціатив.

«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», — сказав міністр.

Новий пакет військової допомоги є лише частиною загального обсягу допомоги, яку Данія планує надати Україні до 2028 року. Вже оголошено про виділення 41,4 млрд крон (близько 5,5 млрд євро) на цей період.

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