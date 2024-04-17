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россия обстреляла социальную инфраструктуру Чернигова: есть погибшие гражданские

09:59, 17 апреля 2024
россия нанесла три ракетных удара по Чернигову.
россия обстреляла социальную инфраструктуру Чернигова: есть погибшие гражданские
Источник фото: slovoidilo
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Утром 17 апреля в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

В результате трех ракетных ударов российско-оккупационных войск по Чернигову, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил руководитель ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - написал он без деталей.

И.о. городского головы Александр Ломако уточнил, что объектами нападения стали социальная инфраструктура. "К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы".

Видео: Вячеслав Чаус

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