россия обстреляла социальную инфраструктуру Чернигова: есть погибшие гражданские

Утром 17 апреля в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
В результате трех ракетных ударов российско-оккупационных войск по Чернигову, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил руководитель ОВА Вячеслав Чаус.
"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - написал он без деталей.
И.о. городского головы Александр Ломако уточнил, что объектами нападения стали социальная инфраструктура. "К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы".
Видео: Вячеслав Чаус
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