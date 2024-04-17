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Ракетний удар по Чернігову: 22 травмованих, 11 загиблих, 3 зниклих безвісти

12:05, 17 квітня 2024
Під обстріл потрапила лікарня Чернігова, триває пошуково-рятувальна операція на завалах обстріляного міста.
Ракетний удар по Чернігову: 22 травмованих, 11 загиблих, 3 зниклих безвісти
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Зранку 17 квітня росія обстріляла соціальну інфраструктуру Чернігова. Внаслідок ракетної атаки, яка нанесена російськими військами, загинули 11 осіб, 22 отримали поранення, принаймні троє людей зникли безвісти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко також підкреслив, що серед загиблих є 25-річна лейтенант поліції, яка перебувала у відпустці та отримала смертельне поранення від осколкової поранення.

Поки люди залишаються під завалами, триває пошуково-рятувальна операція, і на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги та спеціальні психологи, які надають допомогу постраждалим та їх родичам.

«Не наражайте на небезпеку працівників екстрених служб, які намагаються врятувати потерпілих», - закликав очільник МВС.

За даними МОЗ, внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджена будівля медичного закладу, однак, на щастя, у лікарні ніхто не постраждав.

«Чернігів. Ракетний удар по мирних людях... Пошкоджена будівля медзакладу, в лікарні – без постраждалих», – йдеться у повідомленні МОЗ.

 

Відео: МВС

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