Киянин виклав у мережу відео, як автобус об’їхав затор по тротуару: чи покарали водія

Водій автобусу зухвало порушив ПДР.

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У Києві притягнули до відповідальності водія автобуса, який рухався тротуаром. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що зранку у соціальних мережах з'явилося відео, на якому керманич маршрутного транспортного засобу Богдан здійснив рух по тротуару, зухвало порушивши ПДР.

Правоохоронці розшукали автобус та винесли на порушника постанову за ч. 2 ст. 122 (Рух тротуаром) КУпАП. Також з водієм інспектори провели профілактичну бесіду щодо недопущення порушень ПДР у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з п. 11.13 ПДР рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється.

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