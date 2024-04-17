У Карпатах Піп Іван Чорногірський замело снігом

Для шанувальників гірських прогулянок Карпати знову вкрило снігом.

Джерело фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У середу, 17 квітня, українські Карпати отримали невеликий «подарунок» від природи – снігопад. Найвищу вершину в горах, Піп Іван Чорногірський, знову замело. Про це повідомила пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Піп Іван Чорногірський, що розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей знову порадував шанувальників гірських прогулянок сніговим покривом.

«Станом на 9:00 17:04:2024 на горі Піп Іван хмарно, невеликий сніг, вітер східний 6м/с, температура повітря -6°С», - повідомили рятувальники.

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