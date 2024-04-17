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Харків ризикує стати «другим Алеппо» без допомоги США, — Ігор Терехов

14:55, 17 квітня 2024
Допомога, яка наразі блокується у Конгресі, має критичне значення для міста.
Харків ризикує стати «другим Алеппо» без допомоги США, — Ігор Терехов
Фото: radiosvoboda.org
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Якщо Сполучені Штати не ухвалять військову допомогу Україні, то Харків може стати «другим Алеппо». Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі The Guardian.

Військова допомога США дасть змогу отримати протиповітряну оборону для захисту від атак рф на великій відстані.

Як зазначив Терехов, рф змінила тактику, щоб спробувати знищити енергосистему міста та тероризувати його 1,3 млн жителів, обстрілюючи житлові райони.

Мер Харкова наголосив, що пакет військової допомоги США на суму 60 млрд доларів, який наразі застопорився в Конгресі, має «вирішальне значення для нас».

«Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо», — сказав Терехов, маючи на увазі сирійське місто, яке зазнало інтенсивних бомбардувань російськими та сирійськими урядовими силами 10 років тому.

Як відомо, Алеппо за три роки інтенсивних бомбардувань стало символом розправи режиму Башара Асада з політичною опозицією. Там зафіксували використання надмірної й невибіркової військової сили проти людей, 90% яких були мирними жителями. Нині фахівці збирають свідчення масових страт, застосування касетних бомб і хімічної зброї проти цивільних в Алеппо.

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