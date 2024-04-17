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Харьков рискует стать «вторым Алеппо» без помощи США, — Игорь Терехов

14:55, 17 апреля 2024
Помощь, блокируемая в Конгрессе, имеет критическое значение для города.
Харьков рискует стать «вторым Алеппо» без помощи США, — Игорь Терехов
Фото: radiosvoboda.org
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Если Соединенные Штаты не примут военную помощь Украине, Харьков может стать «вторым Алеппо». Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии The Guardian.

Военная помощь США позволит получить противовоздушную оборону для защиты от атак рф на большом расстоянии.

Как отметил Терехов, рф изменила тактику, чтобы попытаться уничтожить энергосистему города и терроризировать его 1,3 млн жителей, обстреливая жилые районы.

Мэр Харькова подчеркнул, что пакет военной помощи США на сумму 60 млрд долларов, застопорившийся в Конгрессе, имеет «решающее значение для нас».

«Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить, чтобы Харьков стал вторым Алеппо», — сказал Терехов, имея в виду сирийский город, подвергшийся интенсивным бомбардировкам российскими и сирийскими правительственными силами 10 лет назад.

Как известно, Алеппо за три года интенсивных бомбежек стало символом расправы режима Башара Асада с политической оппозицией. Там было зафиксировано использование чрезмерной и неизбирательной военной силы против людей, 90% которых были мирными жителями. В настоящее время специалисты собирают показания массовых казней, применение кассетных бомб и химического оружия против гражданских в Алеппо.

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