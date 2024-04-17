Суд отклонил часть исков против Цукерберга по делу о вреде Facebook и Instagram для детей

Гендиректор Meta Марк Цукерберг добился отклонения некоторых из десятков исков.

Окружной судья США Ивонн Гонсалес-Роджерс отклонила часть исков, направленных лично против Марка Цукерберга. В них гендиректора Meta обвиняли в сокрытии от общественности того, что Facebook и Instagram вредят детям, передает Reuters.

Судья отметила, что он не может нести ответственность перед каждой претензией истцов лично.

На рассмотрении находятся сотни исков, поданных от имени отдельных детей против Meta и других социальных сетей, включая Alphabet (Google и YouTube); ByteDance (TikTok); и Snap (Snapchat).

В них говорится, что от использования соцсетей дети получили физический, психический и эмоциональный вред, что вылилось в такие проявления как тревога, депрессия и даже самоубийство. Истцы требуют возмещения ущерба и прекращения деятельности, которую они считают вредной. Некоторые иски против Meta были поданы штатами и школьными округами США.

Ранее сообщалось, что состояние Марка Цукерберга впервые с 2020 года превысило капитал Илона Маска.

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