Приобрел через Telegram почти 2 кг психотропов PVP: в Киеве задержали наркодельца

Молодого человека задержали сразу после получения посылки с наркотиками.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

После удачного оперативного действия правоохранители обнаружили и задержали молодого человека, который пытался получить почти 2 кг психотропных веществ PVP через мессенджер Telegram. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В результате досудебного расследования установлено, что 23-летний мужчина осуществлял покупку и хранил психотропные вещества с целью дальнейшего сбыта. Злоумышленник совершал сделки через Телеграмм и забирал свои заказы через почтоматы.

Во время отработки оперативной информации мужчину задержали "на горячем" в Днепровском районе Киева во время получения им очередной посылки с наркотиками. Во время задержания у него изъяли коробку с 4 пакетами с психотропным веществом PVP весом более 2 кг. Также изъяты дополнительные 4 зип пакеты с запрещенными веществами, наркотические устройства для употребления наркотиков и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности фигуранта.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Дело находится на стадии досудебного расследования.

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