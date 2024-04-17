Придбав через Telegram майже 2 кг психотропів PVP: у Києві затримали наркоділка

Молодика затримали одразу після отримання посилки з наркотиками.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Після вдалої оперативної дії правоохоронці виявили та затримали молодого чоловіка, який намагався отримати майже 2 кг психотропних речовин PVP через месенджер Telegram. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

В результаті досудового розслідування встановлено, що 23-річний чоловік здійснював покупку та зберігав психотропні речовини з метою подальшого збуту. Зловмисник здійснював угоди через Телеграм і забирав свої замовлення через поштомати.

Під час відпрацювання оперативної інформації чоловіка затримали "на гарячому" у Дніпровському районі Києва під час отримання ним чергової посилки з наркотиками. Під час затримання у нього вилучили коробку з 4 пакунками з психотропною речовиною PVP вагою понад 2 кг. Також вилучено додаткові 4 зіп пакети зі забороненими речовинами, наркотичні пристрої для вживання наркотиків та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності фігуранта.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Справа перебуває на стадії досудового розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.