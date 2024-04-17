18 мая вступает в силу закон о мобилизации: кого полиция сможет задерживать и доставлять в ТЦК, и какие будут штрафы за неуточнение данных

Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая, соответственно, начнется отсчет срока для уточнения данных военнообязанными – какая ответственность за неуточнение данных и сможет ли полиция принудительно доставлять в ТЦК.

18 мая вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX. 17 апреля его официально опубликовали (законопроект 10449).

Следовательно, с 18 мая начнется отсчет 60 дней для уточнения персональных данных.

Так, согласно Переходным положениям закона граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу данного закона, то есть, до 18 июля, уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (за наличия электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии) ;

– путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии) ; в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Итак, речь идет о необходимости сообщить номер телефона и реальный адрес проживания, а также email, если он есть. Относительно военного учета находящихся за рубежом граждан Кабмин примет отдельное постановление.

Соответствующие данные необходимы для наполнения Реестра военнообязанных «Оберег».

Что касается граждан Украины, которые еще не состоят на военном учете, но подлежат взятию на военный учет, находятся на военном учете призывников или в запасе Вооруженных Сил Украины, в запасе СБУ, разведывательных органов Украины или проходят службу в военном резерве, то они обязаны:

уточнить в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, свои персональные данные через ЦНАП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения;

прибывать по вызову ТЦК для оформления военно-учетных документов, взятие на военный учет, прохождение медицинского осмотра, направления на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на собрание военнообязанных и резервистов;

проходить медицинский осмотр и т.д.

В случае невыполнения при мобилизации гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 Закона о мобилизации в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ЦНАП, через Электронный кабинет или в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершения им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), руководитель ТЦК обращается в полицию относительно осуществления административного задержания и доставления такого гражданина в ТЦК.

Соответствующие изменения внесены также в закон о Национальной полиции, которая теперь по обращению ТЦК принимает участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК, а также осуществляет административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотрены статьями 210, 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП).

То есть, полиция сможет совместно с представителями ТЦК вручать повестки, а также задерживать и доставлять граждан в ТЦК, если те нарушили правила военного учета или законодательство о мобилизации.

Напомним, что одобренный парламентом 10 апреля законопроект 10379 предусматривает, что статьи 210 и 201-1 КУоАП будут изложены в новой редакции.

В статье 210, которая устанавливает ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, предусматривают штраф во время военного положения от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

В статье 210-1, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, также предусматривают штраф во время военного положения от 17 тысяч до 25,5 тыс. грн. для граждан. А для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысячи до 59,5 тысячи грн.

По действующей редакцией статьи 210-1 штраф составляет от 3400 до 5100 грн для граждан.

Итак, если гражданин не явится по повестке в ТЦК или же не обновит свои данные о реальном адресе, сначала к нему применят штраф в указанной сумме – минимально 17 тысяч грн (в случае принятия изменений).

При этом законопроект предлагает установить, что протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не является без уважительных причин или без уведомления причин неприбытия по вызову территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Кроме того, в случае получения от полиции письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК руководитель ТЦК в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес его местонахождения, места жительства или пребывания требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом (далее – требование).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать относительно уклоняющегося соответствующие ограничения в праве управления автомобилем.

Ранее мы также писали, в чем разница между требованием и повесткой.

Автор: Наталя Мамченко

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