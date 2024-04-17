Служебная халатность с убытком более 2 млн грн: будут судить главного бухгалтера коммунального учреждения в Винницкой области

Женщина на протяжении 2020 – 2022 годов незаконно завысила должностные оклады руководству учреждения.

В Винницкой области будут судить главного бухгалтера коммунального учреждения по факту служебной халатности с убытком более 2 млн грн. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Могилев-Подольской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера одного из коммунальных учреждений Могилева-Подольского по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что должностное лицо небрежно относясь к выполнению своих должностных обязанностей, на протяжении 2020 – 2022 годов завысило должностные оклады руководству учреждения. Она незаконно насчитала и выплатила государственные средства в качестве оплаты труда.

В результате таких действий коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более 2,2 млн грн, в которых 111 тыс. грн возмещено во время проведения досудебного расследования. Прокурором заявлен иск о возмещении остальной суммы ущерба – 2 млн 120 тыс. грн.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такого.

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